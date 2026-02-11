Il 2026 inizia con brutte notizie per l’industria italiana. Secondo i dati dell’Istat, produzione e fatturato sono in calo. Le aziende si trovano ad affrontare un momento difficile, con poche prospettive di ripresa a breve termine. La situazione si fa sempre più complicata e le vertenze sul tavolo non smettono di aumentare.

Il 2026 si apre con una sequenza di dati e di vertenze che restituisce un’immagine nitida dello stato dell’industria italiana. La produzione industriale è in calo da quasi tre anni e, a ottobre 2025, con l’ultimo dato disponibile, scende anche il fatturato delle imprese. Secondo l’Istat, su base mensile e al netto della stagionalità, il fatturato dell’industria diminuisce dello 0,5 per cento in valore. Il rallentamento riguarda quindi ciò che si produce e ciò che si vende. È in questo contesto che il nuovo anno prende forma. Produzione in calo strutturale, ricavi in contrazione. La serie lunga della produzione industriale racconta una tendenza che supera le oscillazioni congiunturali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Industria italiana in crisi, il 2026 parte male. Istat: in calo produzione e fatturato

Secondo le ultime stime dell’Istat, l’economia italiana mostra un indebolimento diffuso, con cali nell’industria e nel settore delle costruzioni.

