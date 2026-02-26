La Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile torna in scena a Bad Mitterndorf con le prime gare stagionali. Gli atleti scendono in pista per affrontare i voli e le sfide di questa tappa, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di competizioni. La manifestazione si svolge in un clima di attesa e di entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori.

C’è sempre una vena malinconica quando si realizza come un ‘grande appuntamento’ a lungo atteso sia terminato e ormai appartenente al passato. Però, il bello, è che non è questione di “The show must go on”. È questione di “The show wants to go on!”. Dunque, dopo Milano Cortina 2026, torna in azione la Coppa del Mondo di salto con gli sci. La parte conclusiva della stagione maschile 2025-26 prende il via dal trampolino denominato Kulm, edificato nei pressi del comune di Bad Mitterndorf, in Austria. Si tratta, dunque, di un impianto di volo. Non certo il più estremo e spettacolare, ma comunque un contesto in grado di fornire grandi emozioni e misure di rilievo assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile riparte con i voli di Bad Mitterndorf

