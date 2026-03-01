Lisa Eder ha vinto gara-2 di salto con gli sci a Hinzenbach, sul trampolino HS90, dopo aver ottenuto la seconda posizione nella competizione precedente. La gara si è svolta nel weekend, presso la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Nika Prevc si trova a un passo dalla conquista della Sfera di Cristallo.

Lisa Eder alza ulteriormente l’asticella dopo la piazza d’onore di ieri e vince gara-2 sul trampolino piccolo HS90 di Hinzenbach, che ospitava questo weekend la quintultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. Secondo successo individuale della carriera (ed in stagione) per la 24enne austriaca, che si conferma una specialista dei Normal Hill tornando sul gradino più alto del podio dopo il trionfo dello scorso 21 gennaio a Zao. Nella competizione odierna Eder ha fatto la differenza soprattutto nella prima serie, costruendo un vantaggio notevole sulle avversarie più temibili e conservandolo poi con un secondo salto di grande spessore, che le ha consentito di imporsi davanti al pubblico di casa con un margine di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Lisa Eder vince gara-2 a Hinzenbach. Nika Prevc a un passo dalla Sfera di Cristallo

