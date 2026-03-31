L’incontro hot e la rapina chieste tre condanne

Tre persone sono state chiamate a rispondere in tribunale per un episodio di rapina e un incontro ritenuto hot. Secondo le accuse, da mesi avevano fatto consegnare denaro a un 30enne, che ora è assistito da un amministratore di sostegno. La vicenda riguarda anche un rapporto sentimentale tra uno dei membri del gruppo e la donna coinvolta, che avrebbe fatto promesse di concedersi.

Sono già accusati di essersi fatti consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito della donna del gruppo e delle sue promesse di concedersi. Ora per due 30enni, la donna D.P. e l’ex compagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno, sono arrivate le richieste di condanna tra 5 e 6 anni di reclusione al processo al Tribunale di Monza per la rapina a un 20enne che pensava di presentarsi all’appuntamento con una bella ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece sarebbe stato aggredito da degli sconosciuti che gli hanno “ripulito“ il portafogli. La presunta vittima, che non si è costituita parte civile per avere un risarcimento dei danni, è già stata sentita in aula dai giudici del Tribunale di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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