Una consulenza tecnica di parte ha sollevato dubbi sulla ricostruzione dell’incidente avvenuto il 9 agosto 2024 in via Vela, che ha causato la morte di Fabio Ravasio. L’incidente ha portato all’accusa di omicidio premeditato per otto persone. La relazione tecnica non permette di stabilire con precisione i tempi dell’incidente, lasciando aperti alcuni aspetti sull’accaduto.

Una consulenza tecnica di parte mette in discussione la ricostruzione dell’incidente costato la vita a Fabio Ravasio, avvenuto il 9 agosto 2024 in via Vela, per cui 8 persone sono accusate di omicidio premeditato. Il documento, redatto da Carlo Barresi per la difesa, analizza in modo critico il lavoro dell’accusa, evidenziando presunte lacune metodologiche e scientifiche nella ricostruzione della dinamica. Nel mirino, le stime ricavate tramite strumenti come Google Maps, per determinare i tempi di percorrenza del ciclista e la compatibilità con i movimenti dell’auto coinvolta, l’Opel Corsa: per il consulente tali strumenti si fondano su algoritmi predittivi e non su misurazioni reali, rendendo le conclusioni potenzialmente non verificabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "L’incidente? Impossibile stabilire i tempi"

Using her boss as a shield to skip a date, she gets caught by the man himself: 'So, you like me'

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