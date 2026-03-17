Una donna, mamma di due figli, torna al lavoro a Pistoia dopo il congedo di maternità, ma decide di dimettersi poco tempo dopo. La sua scelta deriva dall’impossibilità di gestire gli orari lavorativi con le esigenze della famiglia. La vicenda evidenzia una situazione complessa legata alla conciliazione tra vita professionale e privata, anche in un’epoca che si definisce di welfare.

Pistoia, 17 marzo 2026 – Paradosso nell’era del (presunto) welfare: tornare al lavoro dopo la maternità e doversi dimettere subito dopo per impossibilità di conciliare la vita familiare con il lavoro. Una resa inevitabile, un vicolo cieco in cui molte mamme lavoratrici si trovano costrette, così come Letizia – il nome di fantasia che abbiamo scelto per tutelarne la privacy – che alla vigilia di quel rientro sa già cosa accadrà di lì a poco: al giorno uno della ripresa del lavoro rassegnerà le sue dimissioni. Antefatto: Letizia è una giovane donna di Pistoia, lavora da diversi anni per la stessa azienda che ha sede fuori provincia e che a suo tempo l’ha assunta con contratto indeterminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna al lavoro e si dimette. “Mamma bis e impiegata, impossibile conciliare i tempi”

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