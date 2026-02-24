Pirellino il Riesame boccia le interdittive per Catella e l’ex assessore Tancredi | Impossibile stabilire che Marinoni agì per interesse personale

Il Riesame ha respinto le interdittive contro Manfredi Catella e Giancarlo Tancredi perché non è stato possibile dimostrare che Marinoni abbia agito per interesse personale. La decisione si basa sull’impossibilità di collegare direttamente le azioni dei due con eventuali illeciti. La vicenda riguarda le accuse di condotta impropria nel settore immobiliare e amministrativo. Questo risultato apre nuove prospettive per i protagonisti coinvolti.

Nessuna interdittiva per il ceo di Coima, Manfredi Catella, e per l'ex assessore all'Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi. A stabilirlo ieri il Tribunale del Riesame che ha respinto il ricorso della Procura nella maxi inchiesta sulla corruzione nell'Urbanistica milanese per la vicenda della presunta induzione indebita a dare o promettere utilità sull'ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, per far approvare il progetto immobiliare di Coima dell'ex Pirellino di via Pirelli 39. Per la procura 19 interferenze indebite in sette mesi. Per i pm Petruzzella-Filippini-Clerici, che chiedevano di disporre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e la sospensione dai pubblici uffici rispettivamente per l'immobiliarista e per l'ex assessore, ci sarebbero stati almeno 19 episodi in sette mesi, fra il marzo e l'ottobre 2023, di "interferenze indebite", che alla fine sarebbero state "accettate" da Marinoni, tutte messe in atto dai diversi indagati: Catella e Tancredi, per cui veniva chiesta una misura cautelare, l'architetto Stefano Boeri, il direttore generale del Comune, Christian Malangone, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (indagati senza richiesta).

