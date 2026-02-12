Scuola-Imprese | il Nord Astigiano punta sulla formazione professionale project work e nuove tecnologie per i giovani

La scuola di Castelnuovo Don Bosco e le aziende del territorio uniscono le forze per formare i giovani. L’Istituto Andriano ha avviato un progetto che combina formazione professionale, stage in azienda e l’uso di nuove tecnologie. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a trovare un lavoro più facilmente e a conoscere meglio il mondo delle imprese locali. La collaborazione tra scuola e aziende si rafforza con iniziative concrete e pratiche.

L'Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco e le Imprese del Territorio: Un Nuovo Modello di Collaborazione per la Formazione Professionale. L'Istituto d'Istruzione Superiore Paolo Andriano di Castelnuovo Don Bosco, nel cuore del Nord Astigiano, sta intensificando la sua collaborazione con le aziende locali per offrire agli studenti un percorso formativo più concreto e in linea con le esigenze del mondo del lavoro. Questa sinergia, avviata con un incontro il 3 febbraio 2026 con il Gruppo Imprese Chieresi (GIC), prevede workshop, project work e formazione specifica sulle nuove tecnologie. L'obiettivo è creare un ponte tra scuola e impresa, favorendo l'inserimento dei giovani nel tessuto produttivo del territorio.

