Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini a Salotto blu | Nuove professionalità per collina e montagna

Il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, è stato ospite a Salotto blu. In diretta ha parlato delle sfide del suo territorio, con attenzione alle nuove professionalità per le zone di collina e montagna. Ha spiegato che la priorità resta valorizzare le risorse locali e creare opportunità, anche in un momento di difficoltà. La sua amministrazione lavora per sviluppare progetti concreti e sostenibili, senza grandi slogan, puntando su iniziative pratiche e mirate.

Il sindaco si è soffermato sulla opportunità di creare lavoro per i giovani del posto e, contemporaneamente, offrire professionalità alle imprese locali CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Vive a Cesena il tifoso dell'Inter che ha scagliato il petardo contro il portiere della Cremonese. Ha perso tre dita Petardo contro Audero, il 40enne sotto accusa ha la mano gravemente lesionata. Trasferte vietate ai tifosi dell'Inter Partiti i lavori per la nuova rotatoria all'incrocio: "Opera fortemente voluta dal quartiere, 'snellirà' la circolazione"🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Sarsina Cangini Il sindaco di Santarcangelo a Salotto blu: "Maggiori controlli, pene certe: così si garantisce la sicurezza" Il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, ha partecipato a Salotto blu, la trasmissione di Mario Russomanno in programma mercoledì sera su VideoRegione. Elezioni a Faenza, il sindaco Isola a Salotto blu: "Mi ricandido, la nostra alleanza politica si allargherà" Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali del maggio 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sarsina Cangini Argomenti discussi: Sarsina, nuova vita per il centro culturale -; Sarsina in extremis tra i comuni montani; Nuova vita per il centro culturale polivalente di Sarsina; Nuova vita per il centro culturale polivalente, spazio per i giovani e punto di promozione turistica. Il sindaco di Cesenatico sostiene la campagna abbonamenti del Corriere CesenateIl primo cittadino Matteo Gozzoli mette la faccia in favore della libertà di informazione ... corrierecesenate.it Sarsina in extremis tra i comuni montaniInclusa dal Governo, avrà incentivi e benefici. Restano fuori Mercato, Sogliano e Roncofreddo. Lucchi (Pd): Criteri sbagliati ... msn.com I primi cittadini di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto portano lo stesso nome. E con loro anche il presidente delle terme Santa Agnese. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.