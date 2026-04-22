Liliana Resinovich per Sebastiano Visintin suicidio e qualcuno ha messo i sacchi | dura reazione di Sergio

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Liliana Resinovich, con l'ipotesi di un possibile suicidio avanzata da Sebastiano Visintin, che suggerisce anche la presenza di una persona che avrebbe messo i sacchi. La reazione di Sergio è stata dura, mentre proseguono le indagini e gli approfondimenti sulla vicenda. L'appello rivolto alle autorità e alle persone coinvolte continua a far discutere.

Sebastiano Visintin crede ancora nell’ipotesi di suicidio della moglie Liliana Resinovich. Mentre l’inviata parla di certezza di omicidio, anche per via della presenza dei sacchi che coprivano il corpo e per le dichiarazioni dei legali dello stesso Visintin, l’uomo ha portato avanti un’altra teoria. Questa prevederebbe il suicidio da parte di Liliana e il ritrovamento da parte di uno o più estranei che hanno nascosto poi il corpo. Sergio, fratello della vittima, gli chiede di dire la verità. Chi può essere stato? La teoria del suicidio Le parole del fratello Sergio Chi può essere stato? Sebastiano Visintin è stato raggiunto da un avviso di garanzia, ovvero l’atto del pm che non implica una colpevolezza, ma che informa il diretto interessato dell’esistenza di un procedimento penale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Liliana Resinovich, per Sebastiano Visintin "suicidio e qualcuno ha messo i sacchi": dura reazione di Sergio Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul giallo dei sacchi neri - Ore 14 Sera 27/11/2025 Notizie correlate Leggi anche: Sebastiano Visintin assente al funerale di Liliana Resinovich "per non creare polemiche" e risponde a Sergio Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: "Spero non venga"Sergio Resinovich si augura che Sebastiano Visintin non prenda parte all’ultimo addio di Liliana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: Spero non venga; Resinovich, processo a Visintin per diffamazione: negata proroga alle indagini; Dentro la Notizia: Liliana Resinovich: oggi a Trieste il secondo funerale, senza Sebastiano Video; La lettera di Sebastiano Visintin: Cara Liliana, ecco perché non sono venuto al tuo funerale. Liliana Resinovich, per Sebastiano Visintin suicidio e qualcuno ha messo i sacchi: dura reazione di SergioSebastiano Visintin crede ancora nell’ipotesi di suicidio della moglie Liliana Resinovich. Mentre l’inviata parla di certezza di omicidio, anche per via della presenza dei sacchi che coprivano il ... virgilio.it Sebastiano Visintin assente al funerale di Liliana Resinovich per non creare polemiche e risponde a SergioSebastiano Visintin assente al funerale di Liliana Resinovich per evitare polemiche. Il fratello Sergio: È coinvolto al 100% ... virgilio.it Liliana Resinovich: “Non volevo creare imbarazzo”, il marito Sebastiano spiega perché non ha partecipato alla nuova cerimonia funebre dopo il rientro della salma dall'obitorio di Milano. “Sono tornato in uno dei luoghi dove andavamo insieme”. Il fratello: “Con facebook