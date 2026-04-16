Liliana Resinovich il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali | Spero non venga

Durante i funerali di Liliana Resinovich, il fratello della defunta ha rivolto parole dirette a Sebastiano Visintin, esprimendo la speranza che non partecipi alla cerimonia. La discussione si è verificata in un momento carico di tensione tra i presenti. Sebastiano Visintin è coinvolto nel procedimento legale relativo alla morte di Resinovich, mentre i familiari della vittima continuano a manifestare le proprie opinioni pubblicamente.

Sergio Resinovich si augura che Sebastiano Visintin non prenda parte all’ultimo addio di Liliana. In occasione dei nuovi funerali della 63enne trovata morta in alcuni sacchi a gennaio 2022, il fratello ha dichiarato di sperare che il marito della vittima, unico indagato per l’omicidio, non si presenti. Il nuovo funerale di Liliana Resinovich L'amarezza del fratello per la fuga di notizie sui funerali Le parole contro Sebastiano Visintin Il nuovo funerale di Liliana Resinovich La salma di Liliana Resinovich era stata riesumata e trasferita all’obitorio di Milano per essere sottoposta a ulteriori esami autoptici dei periti incaricati dalla procura.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: "Spero non venga" Notizie correlate Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: “Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non venga”Si terranno martedì prossimo i nuovi funerali di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Leggi anche: “Claudio Sterpin si è portato nella tomba tanti segreti. Sarò ai suoi funerali ma non ci andrò da solo”: caso Liliana Resinovich, parla Sebastiano Visintin Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il compleanno di Liliana Resinovich e il desiderio del fratello Sergio: Vorrei darle finalmente sepoltura a Trieste; Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglie; Resinovich, fissato per martedì il funerale di Liliana; Resinovich, fissato per martedì il funerale di Liliana. Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non vengaSi terranno martedì prossimo i nuovi funerali di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022 ... fanpage.it Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: Spero non vengaIl fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha affermato di sperare che Sebastiano Visintin non prenda parte ai nuovi funerali della moglie a Trieste ... virgilio.it Il secondo funerale di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel giardino dell'ex Opp di Trieste, si terrà martedì prossimo alle ore 12.30 nella cappella del cimitero di Sant'Anna a Trieste - facebook.com facebook Martedì l'ultimo saluto a Liliana Resinovich. Breve cerimonia in cimitero al rientro della salma da obitorio di Milano #ANSA x.com