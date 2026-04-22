Liliana Resinovich il fratello Sergio | Visintin dice di volerla vedere ma non è mai andato al cimitero

Il fratello di Liliana Resinovich ha commentato una lettera inviata da Sebastiano Visintin, l’unico indagato per la morte della donna, dopo le esequie svoltesi ieri. Visintin avrebbe scritto di volerla vedere, ma non è mai stato al cimitero. La vicenda riguarda la scomparsa e la morte di Resinovich, con Visintin coinvolto nel procedimento legale e nelle dichiarazioni rese successivamente.

Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha commentato la lettera scritta da Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, dopo le seconde esequie avvenute ieri, martedì 21 aprile. "Ha detto di non aver potuto presenziare? Non era gradito dai familiari, ma se avesse voluto vernire non sarebbe stato cacciato".🔗 Leggi su Fanpage.it Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin ci ripensa sul 14 mattina Notizie correlate Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale, "coinvolto al 100%"Al funerale “bis” di Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa duramente il marito Sebastiano Visintin, dicendosi convinto che sia coinvolto nel... Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: "Spero non venga"Sergio Resinovich si augura che Sebastiano Visintin non prenda parte all’ultimo addio di Liliana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: Spero non venga; Resinovich, il fratello Sergio: Visintin sa al 100%; Il compleanno di Liliana Resinovich e il desiderio del fratello Sergio: Vorrei darle finalmente sepoltura a Trieste; L'ultimo saluto a Liliana Resinovich, cerimonia privata a Trieste. Liliana Resinovich, il fratello Sergio: Visintin dice di volerla vedere ma non è mai andato al cimiteroIl fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha commentato la lettera scritta da Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, dopo le seconde esequie avvenute ieri, martedì 21 aprile. ... fanpage.it Liliana Resinovich, sulla tomba le preghiere della famiglia. Gabriella Micheli: Chi le ha fatto del male si costituiscaGabriella Micheli, all’epoca vicina di casa della vittima, è tra chi ha scelto di essere presente alla cerimonia. L’abbiamo raggiunta al telefono. Spero che chi le ha fatto del male abbia un rigurgit ... quotidiano.net Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, non era presente al funerale della moglie. Non era stato coinvolto nell’organizzazione della cerimonia. I rapporti con i familiari di Liliana non sono mai stati facili, ancora di più dopo la scomparsa della donna e l - facebook.com facebook Sebastiano Visintin non è più convinto che Liliana Resinovich sia stata uccisa Grazia Longo a #Mattino5: "Visitino è vittima di sé stesso perché racconta bugie" x.com