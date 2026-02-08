Case della Comunità in Liguria l’assessore Nicolò | 200 medici pronti a collaborare

L’assessore Nicolò annuncia che in Liguria sono arrivate 200 domande di medici pronti a lavorare nelle case della comunità. Le richieste sono state presentate nel bando regionale, che mira a rafforzare l’assistenza primaria sul territorio. Attualmente, ci sono 32 strutture in tutta la regione e i medici interessati vogliono contribuire a migliorare l’offerta sanitaria locale.

Sono state 200 le domande di collaborazione libero-professionale pervenute da medici per offrire il loro contributo di assistenza primaria alle 32 Case della Comunità liguri nel bando promosso dalla Regione Liguria.“Abbiamo dato possibilità di dedicare dalle 4 alle 38 ore settimanali alle Case.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Case della Comunità Sanità: oltre 3.200 accessi nelle feste ad ambulatori, case di comunità e studi medici Forum Terzo Settore Campania: “Pronti a collaborare con l’assessore Morniroli per rafforzare la rete degli interventi sociali” Il Forum del Terzo Settore Campania esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità dell’assessore Andrea Morniroli a collaborare per rafforzare la rete degli interventi sociali nella regione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Case della Comunità Argomenti discussi: Recco - Casa della Comunità; Case e ospedali di comunità: dopo la lente della Corte dei Conti la Regione attiva una task force - FoggiaToday; La Regione annuncia la messa in funzione di 16 nuove case di comunità; Il 25 febbraio nuovo webinar dell’Alleanza per le Case della Comunità. Pnrr, Case di comunità: 106 i cantieri aperti in Puglia. «A giugno 114 già attive»Su 121 Case di comunità previste dal Pnrr sanità della Puglia, 106 cantieri sono già avviati (l'87,6% del totale) ed entro giugno la stima della Regione è ... quotidianodipuglia.it Asp Messina. Aperte tre Case di Comunità a San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia e Castell’UmbertoTre nuove strutture per garantire cure primarie, specialistica e servizi sociali ai cittadini del comprensorio da Tempostretto.it ... msn.com Pressing sulle liste d’attesa, focus sul Pnrr-Case di comunità e nuovo bando dg Asl. Oltre al lavoro in presidenza, ci sono state ispezioni negli ospedali e incontri pubblici come quello per presentare il Torneo Figc delle Regioni facebook Forti ritardi nell'attivazione delle case di comunità con i fondi del pnrr..sul Il Nuovo Molise la posizione della UGL Salute @UGLConf x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.