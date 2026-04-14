Olimpiadi 2036 | asse tra regioni del nord-ovest Piemonte Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno annunciato l'intenzione di presentare una candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi estive del 2036. Le tre regioni collaborano con le rispettive città di Torino, Milano e Genova, che sono coinvolte nel progetto. La proposta riguarda la possibilità di organizzare le gare in diverse località del nord-ovest del paese, con l'obiettivo di condividere le strutture e le risorse tra le aree coinvolte.

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Le istituzioni promotrici si sono riunite oggi per un primo incontro operativo, avviando formalmente il confronto e lasciando aperto il calendario dei prossimi appuntamenti. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di tre territori fortemente connessi tra loro, capaci di mettere a sistema competenze, impianti sportivi, infrastrutture di mobilità e una consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Olimpiadi 2036: asse tra regioni del nord-ovest. Piemonte, Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi Olimpiadi, asse Torino-Milano-Genova per futura candidatura a Giochi estiviLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme con le Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a... Estia si espande nel Nord-Ovest con operazioni in Liguria e PiemonteMilano, 26 febbraio 2026 – Estia Spa, realtà nazionale attiva nella gestione e consulenza condominiale, prosegue il proprio percorso di espansione in... Torino, Milano e Genova vogliono le Olimpiadi 2036. «Il Nord-Ovest italiano può diventare un palcoscenico mondiale» x.com Bisognerà seguire il ranking UCI con attenzione perché avrà un peso specifico importante verso le Olimpiadi. Intanto vediamo la situazione aggiornata dopo la Roubaix - facebook.com facebook