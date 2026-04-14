Olimpiadi 2036 | asse tra regioni del nord-ovest Piemonte Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi 

Da nuovasocieta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno annunciato l'intenzione di presentare una candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi estive del 2036. Le tre regioni collaborano con le rispettive città di Torino, Milano e Genova, che sono coinvolte nel progetto. La proposta riguarda la possibilità di organizzare le gare in diverse località del nord-ovest del paese, con l'obiettivo di condividere le strutture e le risorse tra le aree coinvolte.

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Le istituzioni promotrici si sono riunite oggi per un primo incontro operativo, avviando formalmente il confronto e lasciando aperto il calendario dei prossimi appuntamenti. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di tre territori fortemente connessi tra loro, capaci di mettere a sistema competenze, impianti sportivi, infrastrutture di mobilità e una consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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