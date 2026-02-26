estia si espande nel nord ovest con operazioni in liguria e piemonte

Milano, 26 febbraio 2026 – Estia Spa, realtà nazionale attiva nella gestione e consulenza condominiale, prosegue il proprio percorso di espansione in Italia attraverso un’intensa attività di M&A nel Nord-Ovest del Paese, in particolare in Liguria e Piemonte. Estia annuncia la nascita della partecipata Estia Liguria, società dedicata all’amministrazione condominiale sul territorio regionale. L’iniziativa unisce la solidità organizzativa e tecnologica di Estia a livello nazionale con l’esperienza professionale e il radicamento territoriale dell’Amministratore Andrea Tomatis, professionista con esperienza trentennale nel settore... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

