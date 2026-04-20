Cose che nessuno vede | Lisa Bentini presenta il suo libro d' esordio da Parentesi letteraria

Come le piccole pietre vulcaniche da cui prende il nome, “Lapilli” è imprevedibile, carica di energia che arriva dalla terra: la nuova collana di Edizioni Kalós dedicata alla narrativa italiana contemporanea e diretta da Antonio Sunseri, è focalizzata sulle nuove voci, su libri che sperimentano.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Caio Mussolini presenta il suo libro a Foggia. Insorge la Cgil: “Nessuno spazio pubblico ai revisionisti del fascismo”Polemiche e proteste per lo spazio concesso nella sala consiliare di Orta Nova al pronipote di Benito Mussolini.

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dove cadono le stelle è tra i 5 libri da leggere della settimana; Un carovaniere nel deserto del linguaggio; Dove cadono le stelle è tra i 5 libri da leggere della settimana.

Cose che nessuno vede, romanzo d'esordio di Lisa BentiniLISA BENTINI, COSE CHE NESSUNO VEDE (EDIZIONI KALOS, PP184, EURO 15,00). La perdita e quello che resta quando tutto il resto svanisce. Lisa Bentini lo racconta attraverso un doppio binario narrativo ... ansa.it

Il libro ’Cose che nessuno vede’‘Cose che nessuno vede’, edizioni Kalòs, è l’esordio letterario della ravennate Lisa Bentini. Insegnante del Liceo artistico Nervi Severini, critica letteraria, il suo primo libro è il racconto di una ... ilrestodelcarlino.it

Giovedì 23 aprile, dalle ore 19:00, presenteremo "Cose che nessuno vede" di Lisa Bentini presso il nostro caffè letterario @parentesiletteraria Saranno presenti l'autrice e Tiziana Martorana. Per info e prenotazioni mandate un messaggio Whatsapp al n - facebook.com facebook