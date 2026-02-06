Giovedì sera, Marco Ligabue si esibirà al Revel di Treviglio per presentare il suo nuovo album “M”. L’evento, in programma alle 20.30, richiama molti fan e curiosi pronti ad ascoltare le nuove canzoni dal vivo. Ligabue salirà sul palco per condividere con il pubblico il suo ultimo lavoro, in un concerto che promette di essere intenso e coinvolgente.

Giovedì 19 febbraio alle 20.30 al Revel di Treviglio arriva Marco Ligabue, che presenterà il suo nuovo album “M.A.P.S. – Manuale Alternativo Per Sentire” uscito il 21 novembre 2025 in vinile e dal 28 novembre sulle piattaforme digitali. L’album è un viaggio personale e profondo attraverso le emozioni e le riflessioni dell’artista, diviso in due lati: “La Geografia del Mondo Esterno” e “La Geografia Interiore”. Il disco affronta temi come: – La connessione con la natura: canzoni come “Anima in fiamma” e “Il vento dell’estate” rappresentano la passione e la libertà – L’ecologia e la sostenibilità: “Toc toc ecologico” è un invito a riflettere sul nostro impatto sull’ambiente – L’amore e la nostalgia: canzoni come “Spacca il cielo” e “L’ultima notte” toccano temi universali – La ricerca di sé: “Una vita diversa” e “Sempre tutto bene” invitano a riflettere sulla propria strada.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Marco Ligabue

Nada torna con un nuovo album e il suo attesissimo Nitrito Tour al Bonci.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Marco Ligabue

Argomenti discussi: Marco Ligabue presenta il suo nuovo album a Treviglio; Fagnano Olona, Marco Ligabue, infiamma la Pergola; Esercitarsi a morire Mistica e filosofia di Marco Vannini; Busto Arsizio, Scene d’Opera, al Museo del Tessile.

Marco Ligabue presenta il suo nuovo album a TreviglioGiovedì 19 febbraio alle 20.30 al Revel di Treviglio arriva Marco Ligabue, che presenterà il suo nuovo album M.A.P.S. – Manuale Alternativo Per Sentire uscito il 21 novembre 2025 in vinile e dal 28 ... bergamonews.it

Marco Ligabue, arriva il nuovo album:«Se penso a Roma ricordo il concerto che ho fatto all'Auditorium»Dopo il nuovo singolo L'ultima notte, Marco Ligabue presenta il suo nuovo album M.A.P.S., ieri 19 novembre ha suonato quache pezzo alla Discoteca Laziale di Roma. Location storica in cui l'artista ... ilmessaggero.it

Pronti per stasera Marco Ligabue e la banda (Jonny, Jack e Leo) arrivano a Fagnano Olona per scaldare l’atmosfera a La Pergola! Si parte carichi con l’opening act di Paolo dei “Ma Noi No”. Una serata di quelle giuste, tra amici e buona musica. Cheers! facebook