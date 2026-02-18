Lieve scossa di terremoto nel Parmense | epicentro a Langhirano

Una piccola scossa di terremoto si è verificata questa mattina nel Parmense, causando qualche preoccupazione tra i residenti di Langhirano. L’evento si è concentrato nel territorio del paese, a pochi chilometri dal centro abitato, e ha raggiunto una magnitudo moderata. Le autorità locali hanno rassicurato sulla stabilità delle strutture e non sono stati segnalati danni significativi. La gente si è affacciata alle finestre per verificare eventuali danni, mentre le squadre di emergenza sono già in allerta.

Il sisma, di magnitudo 2.6, è stato registrato dall'Ingv alle 9.58 a cinque chilometri dal centro abitato. Non si segnalano danni Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi nel Parmense. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Langhirano, a circa cinque chilometri dal centro abitato. Secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 9.58 e ha avuto una magnitudo di 2.6. La scossa è stata avvertita in modo lieve dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Eventi di questa entità rientrano nella normale attività sismica dell'Appennino parmense.