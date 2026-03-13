Lieve scossa di terremoto avvertita nel Salernitano

Questa mattina alle 9:54 nel Salernitano si è registrata una lieve scossa di terremoto con epicentro a Palomonte. La scossa è stata percepita da alcune persone nella zona, ma non si segnalano danni a strutture o persone. Le autorità stanno monitorando la situazione e non ci sono segnalazioni di ulteriori eventi sismici.

Scossa di terremoto in CampaniaUna lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania. L'epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Palomonte, ... dailynews24.it Lieve scossa di terremoto avvertita nel SalernitanoUna lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 9:54 nel Salernitano, con epicentro nel territorio di Palomonte. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ... napoli.repubblica.it