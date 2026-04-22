Liceo Oliveti in crisi | il rischio vuoto educativo nella Locride

Il Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri si trova in una situazione di crisi, con le strutture che hanno raggiunto un punto di rottura. Questa condizione rischia di compromettere la continuità delle attività scolastiche e di mettere in discussione la possibilità di offrire un’istruzione adeguata nella zona della Locride. La situazione si fa sempre più urgente e preoccupante per studenti, insegnanti e famiglie.

Le strutture del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri hanno raggiunto un punto di rottura che mette seriamente in discussione la possibilità stessa di garantire l’istruzione nella zona. La UIL Scuola ha lanciato un allarme durissimo per denunciare una condizione di emergenza che coinvolge non solo l’istituto, ma l’intero tessuto sociale della Locride, a causa di carenze edilizie che minacciano la continuità delle lezioni. Il grido d’allarme dei docenti e la solidarietà sindacale. Una riflessione collettiva nata tra i professori dell’istituto ha spinto la UIL Scuola Locride a intervenire con forza, manifestando un sostegno totale verso la Dirigente Scolastica Carmela Rita Serafino e tutta la comunità educante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo Oliveti in crisi: il rischio vuoto educativo nella Locride Notizie correlate Abbandono degli oliveti, torna il pericolo: “Nelle aree collinari il rischio è molto alto”Empolese Valdelsa, 11 marzo 2026 – Il presente e l’immediato futuro delle nostre olivete sono a rischio. Dialogo tra scuola e impresa. Il liceo del Made in Italy come laboratorio educativoIl dialogo tra scuola, impresa e università prende forma concreta ai Licei "Giovanni da San Giovanni", dove il Liceo del Made in Italy si afferma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vicenda Liceo Oliveti a Locri, gli insegnanti: Si rischia di trasformare un'emergenza logistica in un deserto educativo · ilreggino.it; l Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri celebra la Giornata mondiale della lingua e della cultura greca; LOCRI: CORSO CAMBRIDGE AL LICEO CLASSICO IVO OLIVETI; TRIPLETE dell’Oliveti di Locri: un sogno che si realizza alle Olimpiadi di Matematica. Emergenza edilizia al Liceo Ivo Oliveti di Locri: la UIL Scuola lancia l’allarmeLa UIL Scuola Locride interviene con forza sulla difficile situazione del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri, esprimendo la più totale e incondizionata vicinanza all’intera comunità scolastica. A ... strettoweb.com Chiuso per infiltrazioni d’acqua il Liceo classico Oliveti di LocriI vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili diverse aule allagate a causa dell’otturazione dei pluviali Gli studenti divisi tra la dependance e i locali dello Scientifico: ma l’orario pomeridiano no ... reggio.gazzettadelsud.it Una riflessione condivisa denuncia criticità strutturali e chiede risposte concrete alle istituzioni per garantire il diritto allo studio Una presa di posizione forte, sentita e carica di responsabilità quella dei docenti del Liceo classico “Ivo Oliveti” di Locri, che hanno s facebook