David Rossi le nuove indagini sulla morte del manager Mps | Non si tolse la vita fu ucciso

A tredici anni dalla morte di David Rossi, il caso torna al centro del dibattito pubblico. A riaccende i riflettori sulla morte del capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013, sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nella sua relazione di metà mandato, la commissione parlamentare d'inchiesta bis ha annunciato che sarà esclusa l'ipotesi del suicidio. Una presa di posizione destinata a riaprire interrogativi mai sopiti sulla morte del manager di Mps. Il presidente della commissione, il deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Vinci, presenterà il 6 marzo a Siena il rendiconto dei lavori svolti finora. La Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013. La prima perizia a firma Gregori Manghi e la seconda a firma Manghi, unitamente ai chiarimenti dati in audizione dagli stessi consulenti nelle sedute del 9 dicembre 2025 e del 24 febbraio 2026, mostrano che le lesioni non sono riconducibili a caduta. David Rossi sarebbe stato appeso alla finestra per essere minacciato, ma qualcosa andò storto ed il manager morì precipitando nel vuoto. E' questa una delle ipotesi principali che emergono sulla vicenda dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi. David Rossi è stato ucciso. E' la conclusione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Montepaschi di Siena. Dopo 13 anni si esclude il suicidio.