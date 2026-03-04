David Rossi le nuove indagini sulla morte del manager Mps | Non si tolse la vita fu ucciso

Da open.online 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tredici anni dalla morte di David Rossi, il caso torna a suscitare interesse pubblico. Rossi, capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, venne ritrovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Recentemente sono state aperte nuove indagini che contestano l’ipotesi del suicidio e sostengono che Rossi sia stato ucciso.

A tredici anni dalla morte di David Rossi, il caso torna al centro del dibattito pubblico. A riaccende i riflettori sulla morte del capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013, sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nella sua relazione di metà mandato, la commissione parlamentare d’inchiesta bis ha annunciato che sarà esclusa l’ipotesi del suicidio. Una presa di posizione destinata a riaprire interrogativi mai sopiti sulla morte del manager di Mps. Il presidente della commissione, il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci, presenterà il 6 marzo a Siena il rendiconto dei lavori svolti finora. 🔗 Leggi su Open.online

“È stato ucciso”. L’annuncio choc di Massimo Giletti sulla morte di David Rossi: indagini riaperteA tredici anni dalla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, la versione archiviata per anni come suicidio torna a scricchiolare.

Riaperte le indagini sulla morte di David RossiLa Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013.

DAVID ROSSI, ALLA RICERCA DELLA VERITÀ - PUNTATA 1 - 14-01-2026

Video DAVID ROSSI, ALLA RICERCA DELLA VERITÀ - PUNTATA 1 - 14-01-2026

Contenuti utili per approfondire David Rossi

Temi più discussi: Morte David Rossi, nuova perizia: lesioni non riconducibili a caduta; Morte David Rossi, primi risultati della perizia su lesioni al volto: cosa è emerso; Morte David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: È stato un omicidio e invia le perizie in Procura; David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita male.

david rossi david rossi le nuoveDavid Rossi, la commissione parlamentare d'inchiesta: Le perizie escludono definitivamente il suicidioLa prima perizia a firma Gregori Manghi e la seconda a firma Manghi, unitamente ai chiarimenti dati in audizione dagli stessi consulenti nelle sedute del 9 dicembre 2025 e del 24 febbraio 2026, mostr ... radiosienatv.it

Mps, morte David Rossi: la Procura riapre le indaginiA tredici anni dalla morte di David Rossi, si riaprono le indagini sull'ex l'ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ... tg.la7.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.