Non registrò 30 euro per uno scolapasta e una pentola | cassiera licenziata dopo 20 anni

Una cassiera con due decenni di esperienza presso un supermercato di Modena è stata licenziata dopo che non ha registrato 30 euro di vendita, riferiti a uno scolapasta e una pentola. La decisione è arrivata in seguito a controlli interni, che hanno evidenziato l’errore. La lavoratrice, che aveva iniziato il suo servizio nel negozio molto tempo fa, si è vista comunicare il provvedimento di licenziamento.

Nella causa che ne è nata il tribunale ha dato ragione all'azienda e ha condannato la dipendente a pagare le spese legali: la vicenda Una storica cassiera di un supermercato all'interno di un centro commerciale di Modena è stata licenziata dopo 20 anni di anzianità. I motivi? Uno scolapasta e una pentola, dal valore di 30,52 euro. Nella causa che ne è scaturita, il tribunale di Modena ha dato torto alla dipendente e ragione all'azienda, condannando la prima anche a 1.500 euro di spese legali, dopo l'impugnazione dell'atto da parte della lavoratrice stessa di fronte al tribunale del lavoro. Una circostanza che per il giudice modenese trova riscontro nel filmato dell'impianto di videosorveglianza all'interno del supermercato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Non registrò 30,52 euro per uno scolapasta e una pentola: cassiera licenziata dopo 20 anniNella causa che ne è nata il tribunale ha dato ragione all'azienda e ha condannato la dipendente a pagare le spese legali: la vicenda Una storica...

Cassiera licenziata per uno scolapasta e una pentola non registrati (30 euro): il tribunale dà ragione al supermercatoQualche mese fa aveva suscitato indignazione la storia di un cassiere licenziato (ma poi reintegrato) a causa di un test del carrello, Dopo oltre...

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Non la registrò insieme a uno scolapasta. Il giudice: «È giusto lasciarla a casa» - facebook.com facebook