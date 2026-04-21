Un incubo il racconto della cassiera licenziata dopo 25 anni per aver addebitato per errore 2,50 euro a due clienti

Una donna di 55 anni, con un’esperienza di 25 anni nel settore, è stata licenziata da un supermercato dopo un errore nel procedimento di pagamento. La cassiera aveva erroneamente addebitato 2,50 euro a due clienti, dopo aver pagato delle barrette e averle lasciate vicino allo scanner. La decisione di licenziarla è stata comunicata senza lasciare spazio a ulteriori spiegazioni, suscitando reazioni di sorpresa e preoccupazione.

La donna di 55 anni, licenziata dal supermercato Coop Alleanza 3.0 dopo 25 anni di lavoro, aveva pagato le barrette ma le aveva appoggiate vicino allo scanner che le ha addebitate anche ai due clienti: “Alla mia età dove vado a lavorare?”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cassiera licenziata: “Ha addebitato per errore 2,5 euro a due clienti”Modena, 15 aprile 2026 – “Ennesimo licenziamento per giusta causa ai danni di una lavoratrice di un punto vendita dell’area nord modenese”, segnala... Modena, cassiera licenziata per 2,50 euro: “Li ha addebitati per errore sul conto di due clienti”La cassiera di un punto vendita nel Modenese è stata licenziata per 'giusta causa' dopo aver addebitato per errore due barrette da 2,50 euro ai... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Nuovi racconti: Sulle ali dell'incubo; Racconto di una notte stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata; Nubifragio, una tranquilla vacanza da incubo: Nicola Ravera Rafele ci porta dietro le quinte del suo nuovo libro; dentro l’incubo, oltre il buio: valerio zezur a bosisio parini tra mostra, libro e arte dal vivo. Un incubo, il racconto della cassiera licenziata dopo 25 anni per aver addebitato per errore 2,50 euro a due clientiLa donna di 55 anni, licenziata dal supermercato Coop Alleanza 3.0 dopo 25 anni di lavoro, aveva pagato le barrette ma le aveva appoggiate vicino allo scanner che le ha addebitate anche ai due clienti ... fanpage.it Una convivenza diventata un incubo tra denunce e violenze, fino al tragico epilogo in un condominio sulla circonvallazione Istioniense. Continua su ilcentro.it..> Link nei commenti #vasto #omicidio #confessione #ilcentro facebook