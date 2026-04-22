Una nave di Grimaldi Lines sta per partire verso Barcellona, trasportando un carico particolare di libri e messaggi che promuovono la libertà e la pace. Il viaggio attraversa il Mar Mediterraneo, portando con sé temi legati alla cultura e al rispetto dei valori fondamentali. La partenza segna l’inizio di un percorso che unisce il mare alla promozione di messaggi culturali tra le due sponde.

L’ammiraglia di Grimaldi Lines si prepara a solcare le acque del Mediterraneo con un carico insolito di letteratura e messaggi legati alla libertà, diretta verso Barcellona per celebrare i valori della pace. L’iniziativa, che vede la partecipazione di numerosi volti della cultura italiana, si concluderà il 25 aprile in coincidenza con le celebrazioni locali catalane. Il progetto, giunto oggi alla sua quattordicesima edizione, è frutto della sinergia tra Agra Editrice e il tour operator Grimaldi Lines, con il supporto operativo della cooperativa Leggere:tutti. L’evento gode inoltre del patrocinio dell’associazione nazionale Presidi, dell’Istituto di Cultura Italiana di Barcellona e della Casa degli Italiani di Barcellona, coinvolgendo anche Rai Libri nella diffusione dei contenuti proposti durante la traversata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libri e libertà in mare: parte il viaggio culturale verso Barcellona

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