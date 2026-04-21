Grimaldi Lines biblioteca sul mare | da Napoli salpa una Nave di Libri per Barcellona

Oggi parte da Napoli una nave di Grimaldi Lines diretta a Barcellona, chiamata anche “Nave di Libri”. La nave Cruise Barcelona attraverserà il Mediterraneo trasportando un carico di libri, tra testi antichi e contemporanei, dedicati a temi come la pace e la libertà. La partenza segna l’inizio di un viaggio che combina il mare con la cultura, portando a destinazione una biblioteca in movimento.

Parte oggi la nave Cruise Barcelona, diretta verso la metropoli catalana. L’ammiraglia della flotta Grimaldi Lines attraverserà il Mediterraneo con un carico di libri, parole antiche e nuove, racconti e riflessioni sui grandi temi della pace e della libertà. È questo il significato di Una Nave di Libri per Barcellona, il viaggio letterario via mare che proseguirà fino al 25 aprile, organizzato da Agra Editrice in collaborazione con Grimaldi Lines Tour Operator, la Cooperativa Leggere:tutti, la Casa degli Italiani di Barcellona e RAI Libri, sotto il patrocinio dell’ Istituto di Cultura Italiana di Barcellona e dell’ ANP – Associazione Nazionale Presidi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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