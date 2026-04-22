Il territorio dei Marsi si appresta a celebrare il 25 aprile con una serie di iniziative ufficiali e momenti culturali dedicati alla Liberazione. La giornata prevede incontri tra rappresentanti istituzionali e attività che coinvolgono la memoria storica locale. Tra i vari eventi, sono previsti anche approfondimenti sulla storia militare della zona e sulla sua importanza nel periodo della Resistenza. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni di commemorazione.

Il territorio di dei Marsi si prepara a onorare la memoria storica della Liberazione con una giornata di impegni istituzionali e momenti di riflessione culturale previsti per il 25 aprile. Il programma, che celebra l’81esimo anniversario della caduta della dittatura nazi-fascista, vedrà coinvolte le comunità di Borgo Sperone, dei Marsi e Casali di Aschi attraverso cerimonie nei luoghi dedicati ai caduti e un approfondimento tecnico-militare presso il centro culturale locale. Il percorso della memoria tra i comuni marsicani. Le celebrazioni inizieranno nelle prime ore del mattino, portando l’attenzione sulle frazioni e sui centri principali del comprensorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liberazione nei Marsi: un itinerario tra memoria e storia militare

Notizie correlate

Passeggiando nella Memoria, un nuovo itinerario tra latino, dialetto e storia nel cuore di ModenaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...

Torna la WinteRace Cortina: 70 auto storiche sulle strade delle Dolomiti, un itinerario di 490 chilometri tra paesaggi, storia e memoriaDal 19 al 21 marzo 2026 Cortina d’Ampezzo è tornata ad ospitare la WinteRace Cortina, una manifestazione che unisce motori, tradizione e paesaggio...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Avezzano celebra gli 81 anni della Liberazione tra memoria, inclusione e Costituzione; 81 anni fa la Liberazione d’Italia: storie di resistenza e di memoria ritrovata ad Avezzano, con le celebrazioni inclusive; Gioia dei Marsi, 25 aprile: cerimonie e convegno per la Festa della Liberazione; 81 anni fa la Liberazione d’Italia: storie di resistenza e di memoria ritrovata ad Avezzano, con le celebrazioni inclusive.

25 aprile a Gioia dei Marsi, il programma degli eventi per la festa della liberazioneGioia dei Marsi. Una giornata di commemorazione e partecipazione per rinnovare i valori fondanti di libertà e democrazia. Il Comune ... marsicalive.it

81 anni fa la Liberazione d’Italia: storie di resistenza e di memoria ritrovata ad Avezzano, con le celebrazioni inclusivePer la prima volta l’Inno di Mameli verrà cantato dal Coro Mani Bianche, accompagnato dalla Banda della città. Non solo un coro di voci, ma un linguaggio inclusivo di gesti. Riaperta anche una ... terremarsicane.it

Verbania celebra l’81° Anniversario della Liberazione con cerimonie ufficiali sabato 25 aprile 2026. - facebook.com facebook