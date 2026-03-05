Passeggiando nella Memoria un nuovo itinerario tra latino dialetto e storia nel cuore di Modena

Da modenatoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Passeggiando in centro storico indirizzeremo lo sguardo secondo traiettorie inusuali, per cogliere dettagli che invitano a raccontare fatti storici, aneddoti e personaggi.Hanno attraversato decenni, o più spesso secoli, perpetuando il loro messaggio: lapidi e iscrizioni commemorative sono custodi della memoria di una città e dei suoi abitanti. Alcune sono visibilissime, altre nascoste; in entrambi i casi raramente ci si sofferma a leggerle, perfino se ci si passa davanti tutti i giorni. Il centro storico è punteggiato di messaggi scherzosi o drammatici, in latino o in dialetto, pomposi o stringatissimi; ci parlano di una storia, pubblica o privata, che è stata importante nel nostro passato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

“Le donne di Modena”, viaggio nell'universo femminile passeggiando per il centroDomenica 8 Marzo - ore 15con il patrocinio del Comune di ModenaLe donne di ModenaViaggio nell'universo femminile, Passeggiata nel centro storico di...

Leggi anche: Riapre la Torre della Specola di Bologna: un itinerario nella storia verso le stelle

Contenuti e approfondimenti su Passeggiando nella Memoria un nuovo....

Discussioni sull' argomento Donne che hanno lasciato tracce: una passeggiata tra memoria, diritti e cultura; Cammina con Noi: a Faenza una passeggiata narrativa dedicata alle donne; I nomi, il naso; Donne che hanno lasciato tracce: passeggiata culturale per ricordare alcune importanti donne del Monregalese.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.