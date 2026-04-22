Liberazione | così le celebrazioni ad Arezzo

Ad Arezzo si svolgono le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione Nazionale. La giornata prevede diverse fasi, con incontri pubblici e commemorazioni ufficiali. Le attività si svolgono in luoghi pubblici della città e coinvolgono rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini. La ricorrenza si inserisce nel calendario delle commemorazioni nazionali, con momenti dedicati alla memoria storica e alla riflessione collettiva.