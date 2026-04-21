Il contributo dei carabinieri nella Liberazione | numero speciale della Rassegna dell' Arma donato all' Istituto della Resistenza

Il comando generale dell’Arma dei carabinieri ha pubblicato un numero speciale della Rassegna dell’Arma intitolato “I Carabinieri del 1945 – La Liberazione”. Questo volume è stato donato all’Istituto della Resistenza e si propone di raccontare e ricordare il ruolo dei militari dell’Arma durante quel periodo. La pubblicazione evidenzia le attività e il contributo dei carabinieri nei momenti cruciali della Liberazione.

Il comando generale dell’Arma dei carabinieri ha voluto raccontare e commemorare i valorosi militari impegnati nella Liberazione attraverso un numero speciale della Rassegna dell’Arma, dal titolo “I Carabinieri del 1945 – La Liberazione”. Quest’ultimo testo, relativo al triennio 1943-1945.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Memoria e storia: l’Arma dei Carabinieri dona alla biblioteca un volume speciale sulla LiberazioneIl volume è disponibile presso la biblioteca comunale a disposizione di studenti, ricercatori e cittadini appassionati di storia La storia dell’Arma... I carabinieri donano copie della Rassegna dell'Arma alle istituzioni della provinciaIl testo messo a disposizione della cittadinanza attraverso le sedi degli enti riceventi, contribuirà a preservare la memoria storica e a condividere... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Torna a Introbio la camminata nei luoghi della resistenza; Barbini, il sindaco della rinascita cittadina. Il boom industriale e l’ingiustizia del carcere; Amantea, Madri Costituenti il 24 aprile; Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni. Iniziativa del cartellone per la Liberazione realizzato nell’ambito del protocollo di area in collaborazione con ANPI e Istituto Storico della Resistenza facebook