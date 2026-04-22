Liam Rosenior ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di allenatore del Chelsea dopo meno di quattro mesi alla guida della squadra. La decisione arriva in seguito a una serie di cinque partite di Premier League senza segnare un gol e con altrettante sconfitte. La società ha confermato la separazione tra le parti, senza ulteriori dettagli ufficiali. Rosenior lascia il club poco più di tre mesi e mezzo dopo aver assunto il ruolo.

2026-04-22 18:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Liam Rosenior ha lasciato il suo ruolo di allenatore del Chelsea dopo meno di quattro mesi in carica dopo una serie di sconfitte senza gol in cinque partite di Premier League. Il Chelsea ha affermato che la decisione di separarsi dal 41enne non è stata “presa alla leggera”, agendo perché “i risultati e le prestazioni recenti sono scesi al di sotto degli standard necessari con ancora molto altro da giocare in questa stagione”. La dichiarazione elogia Rosenior per aver mostrato “la massima integrità e professionalità”. “Mentre il club lavora per portare stabilità alla posizione di capo allenatore, intraprenderemo un processo di autoriflessione per prendere il giusto appuntamento a lungo termine”, ha aggiunto il Chelsea.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liam Rosenior: l’allenatore del Chelsea lascia il club della Premier League dopo meno di quattro mesi in carica

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