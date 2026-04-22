Il Chelsea esonera Liam Rosenior | è durato tre mesi ed aveva un contratto di sei anni

Il Chelsea ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Liam Rosenior, che aveva assunto il ruolo circa tre mesi e mezzo fa. La decisione è arrivata dopo una serie di cinque sconfitte consecutive in campionato, che hanno portato alla fine del suo incarico. Rosenior aveva firmato un contratto di sei anni con il club, ma il suo percorso sulla panchina dei Blues si è concluso prima del previsto.

Una serie di risultati negativissimi: cinque sconfitte di fila sono costate carissime a Rosenior, l'allenatore che aveva preso il posto di Maresca al Chelsea e che dopo appena tre mesi e mezzo è stato esonerato dai Blues.🔗 Leggi su Fanpage.it

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