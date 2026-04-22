Liam Rosenior ha un contratto fino al 2032 ma il Chelsea pensa già ad esonerarlo

Il Chelsea ha annunciato un cambio in panchina dopo il fallimento della gestione di Liam Rosenior, che aveva sostituito Enzo Maresca. Rosenior era sotto contratto fino al 2032, ma il club sta già valutando la possibilità di esonerarlo. La decisione arriva dopo i risultati negativi ottenuti con Rosenior alla guida della squadra. Attualmente, non ci sono dettagli ufficiali sulle tempistiche o sui motivi specifici di questa scelta.

Liam Rosenior aveva preso il posto di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. Il cambio è stato fallimentare. L'allenatore inglese nonostante un contratto fino al 2032 è vicino all'esonero, avendo perso cinque partite consecutive.🔗 Leggi su Fanpage.it

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