Liam Rosenior ha dichiarato di dover affrontare una scelta difficile nella composizione della formazione del Chelsea per la partita contro il Manchester City di domenica, nonostante l’indisponibilità di Enzo Fernandez, squalificato dal club. Le formazioni previste sono ancora in fase di definizione, e l’allenatore sta valutando le opzioni a disposizione per sostituire il centrocampista assente. La partita si prospetta importante per entrambe le squadre in classifica.

2026-04-10 15:48:00 Il web non parla d’altro: Liam Rosenior insiste nel dire che ha ancora un compito difficile nel selezionare il suo XI del Chelsea per la visita di domenica contro il Manchester City, nonostante la squalifica imposta dal club del centrocampista Enzo Fernandez. Fernandez si è scusato per i commenti fatti durante la pausa per le nazionali in cui ha suggerito di voler vivere a Madrid, scatenando la speculazione su un passaggio estivo al Real Madrid, ma sconterà comunque la seconda di due partite di squalifica. Lascia un grosso buco nel centrocampo del Chelsea, ma Rosenior dice di avere molte opzioni a sua disposizione. Ha detto: “Ho una squadra eccezionale, piena di giocatori eccezionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea-Man City: formazioni previste, incluso come Liam Rosenior intende far fronte senza Enzo Fernandez

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