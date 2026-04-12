´Sono responsabile´ – Rosenior si assume la responsabilità della sconfitta del Chelsea contro il Manchester City

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha dichiarato di essere responsabile della sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. La squadra ha subito il risultato e Rosenior ha affermato che il gruppo si concentrerà per ritrovare fiducia e migliorare nelle prossime partite. La gara si è conclusa con una vittoria netta per il Manchester City, lasciando il Chelsea alla ricerca di risposte e di una reazione.

Notizia fresca giunta in redazione: Liam Rosenior si è assunto la responsabilità della sconfitta per 3-0 del Chelsea contro il Manchester City, insistendo che la sua squadra riacquisterà fiducia. Marc Cucurella si è visto annullare un gol nel primo tempo per fuorigioco, ma dopo aver resistito contro il City prima dell’intervallo, ha capitolato dopo. Nico O’Reilly e Marc Guehi hanno segnato nei primi 12 minuti del secondo tempo prima che Jeremy Doku aggiungesse un terzo dopo aver catturato Moises Caicedo in possesso palla. Dopo essere stato battuto 3-0 dall’Everton prima della sosta per le nazionali, il Chelsea ha perso due partite consecutive di Premier League con tre o più gol per la prima volta da febbraio 2018.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ´Sono responsabile´ – Rosenior si assume la responsabilità della sconfitta del Chelsea contro il Manchester City Referendum, Nordio si assume la responsabilità politica della sconfitta e punta il dito contro l’AnmParlando con Sky Tg24 all’indomani della netta sconfitta della maggioranza (più Azione) nel referendum sulla riforma della giustizia, il ministro... Nordio si assume la responsabilità politica della sconfitta del referendum sulla giustiziaUNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.