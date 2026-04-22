Liam Rosenior ha dichiarato che il proprietario del Chelsea si rivolge ai dirigenti mentre la squadra attraversa un momento difficile. Ieri sera, il club di Londra ha subito una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Brighton & Hove Albion, confermando il periodo negativo che sta vivendo. La partita ha aggiunto ulteriori preoccupazioni sulla situazione attuale della squadra, che fatica a ottenere risultati positivi.

Sito inglese: Il triste periodo di forma del Chelsea è continuato ieri sera con una sconfitta per 3-0 in casa del Brighton & Hove Albion. La quinta sconfitta consecutiva in Premier League ha lasciato i Blues al settimo posto, con la possibilità di perdere del tutto il calcio europeo. I Blues sembravano veri contendenti per un posto tra i primi cinque e la qualificazione per la Champions League non molto tempo fa, ma ora sono a sette punti dal Liverpool, quinto. Potrebbe piacerti La gerarchia del Chelsea si è “allineata” con Rosenior. Il Chelsea ha vinto una delle ultime otto partite in tutte le competizioni (Credito immagine: Getty Images)...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liam Rosenior ammette che il proprietario del Chelsea parla mentre la pressione aumenta sul capo dei Blues

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Momento da incubo per il #Chelsea e Liam Rosenior. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton i Blues centrano un record negativo storico: 5 ko consecutivi in campionato senza segnare nemmeno un gol non capitavano da ben 114 anni L'ultima volta era x.com