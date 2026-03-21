Everton v Chelsea | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre Rosenior cerca una vittoria che allenti la pressione

Alle 19:00, il Chelsea affronta l’Everton in una partita di Premier League. La sfida si gioca in un momento di tensione, con i Blues alla ricerca di punti dopo una settimana difficile. I commenti e le polemiche sui social sono numerosi, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo. Sono attesi aggiornamenti su gol, statistiche e eventuali eventi rilevanti durante l’incontro.

2026-03-21 19:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Chelsea va all’Everton questo pomeriggio avendo bisogno di una vittoria dopo una brutta settimana. Segui tutta l’azione con il nostro commento dal vivo. Non è stata una buona settimana per l’allenatore del Chelsea Liam Rosenior con due sconfitte totali contro il Paris Saint-Germain in Champions League su entrambi i lati di una sconfitta in campionato contro il Newcastle. Ha anche dovuto affrontare ulteriori ridicoli online per aver passato una nota contenente tattiche ad Alejandro Garnacho alla fine della sconfitta del PSG a Stamford Bridge con la sua squadra già sotto 8-2 complessivamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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