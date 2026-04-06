Nella notte di Pasqua a Roma, un ragazzo di 16 anni, calciatore dell'Under 17 del Roma City Fc, ha perso la vita dopo essere stato investito in via di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. L’incidente si è verificato nella zona e ha coinvolto il giovane atleta, che è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia la notte di Pasqua a Roma. Mattia Rizzetti, 16 anni, giovane calciatore della squadra Under 17 del Roma City Fc, è morto dopo essere stato investito nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. La strada lungo la quale è stato investito il giovanissimo calciatore. (Photo by Valentina StefanelliLaPresse) Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava attraversando via Ratto delle Sabine sulle strisce pedonali, vicino alla sua abitazione, quando è stato investito da un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni, rimasto illeso. L’investitore è stato sottoposto al narcotest e alla prova dell’etilometro. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, trasportando il giovanissimo calciatore al Policlinico Sant’Andrea, dove è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, incidente nella notte di Pasqua: muore 16enne, promessa del calcio della capitale

Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanileChi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte? Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere.

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Dramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel IV municipio Tiburtino, nella zona di Casal Monastero. Mattia, che a facebook

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