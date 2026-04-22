L’IA di TikTok può davvero utilizzare i nostri post come vuole?

Negli ultimi giorni, molti utenti di TikTok hanno notato che i loro profili storici vengono visitati frequentemente, suscitando preoccupazioni sulla privacy. Alcuni creator hanno condiviso screenshot di accessi inattesi alle loro vecchie pubblicazioni, sollevando dubbi su come l’algoritmo della piattaforma possa utilizzare i contenuti degli utenti. La questione riguarda anche le modalità con cui l’intelligenza artificiale di TikTok analizza e sfrutta i dati presenti sui profili.

(Adnkronos) – Negli ultimi giorni, le bacheche di TikTok sono state invase da creator intenti a scorrere freneticamente i propri profili storici, mettendo in allarme colleghi e utenti in genere del social. La causa di questo improvviso panico da privacy risiede nel rilascio silenzioso di una nuova impostazione, denominata "Permetti all'IA di remixare i contenuti",.🔗 Leggi su Periodicodaily.com LA GEN Z È DAVVERO COSÌ FRAGILE | Chiara Quaglio | PROVINCIALI ep.10 Notizie correlate Meta lancia la sua nuova IA: cosa può fare Muse Spark (che puoi già utilizzare)Meta è una delle aziende più attive in assoluto nel campo dell’intelligenza artificiale: cosa può fare Muse Spark. Ipnosi senza anestesia generale, come funziona e quando si può utilizzareL’intervento eseguito a Torino, presso la Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette diretta da Mario Morino, è sicuramente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quasi la metà della popolazione utilizza l’IA generativa; Autismo e ADHD, su TikTok boom di autodiagnosi: perché i video virali possono ingannare; Pelle, social e IA: al Congresso SIDeMaST l’allarme su autodiagnosi e immagine digitale; Netflix lancia il feed verticale à la TikTok e guarda all'IA per creare contenuti. Carlo Conti su Tiktok, scoppia la polemica: Non è lui, fatto con l'IA, la rispostaTra ironia domestica, numeri da record e un sospetto social che sfiora il surreale, il debutto di Carlo Conti su TikTok diventa un piccolo caso mediatico. libero.it Il rischio che ci faccia faticare di piùL’Università di Berkeley ha dimostrato che l’aumento dell’efficienza, reso possibile dall’impiego degli algoritmi, non libera tempo. Lo riempie anzi di nuovi ... repubblica.it Presi i ladri degli orologi di lusso a Milano, traditi da Tiktok - facebook.com facebook ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEL “BEL COREANO” SU TIKTOK Ti seduce, ti fa investire… e sparisce con i tuoi soldi #truffa #tiktok #criptovalute x.com