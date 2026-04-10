Meta ha annunciato il lancio di Muse Spark, la sua nuova intelligenza artificiale, che è già disponibile per l’uso. Si tratta di uno strumento sviluppato per elaborare e generare contenuti in modo automatico. La società sta investendo molto nel settore e ha presentato questa novità come parte della sua strategia di espansione nel campo dell’intelligenza artificiale. Muse Spark si aggiunge alle altre iniziative dell’azienda nel settore tecnologico.

Meta è una delle aziende più attive in assoluto nel campo dell’intelligenza artificiale: cosa può fare Muse Spark. Mercoledì, Meta ha annunciato il rilascio di Muse Spark, un modello di intelligenza artificiale che segna il primo passo verso una “revisione completa dei suoi sforzi nel campo dell’IA”. Questo lancio arriva dopo che Meta ha deciso di intensificare il suo impegno nel settore dell’intelligenza artificiale, cercando di colmare il gap rispetto ai concorrenti ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic. Muse Spark e la riorganizzazione di Meta Superintelligence Labs . Muse Spark è il primo modello creato da Meta Superintelligence Labs, una divisione formata lo scorso anno dopo che Mark Zuckerberg si è dichiarato insoddisfatto dei progressi fatti da Meta nei suoi modelli precedenti, come Llama. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meta lancia la sua nuova IA: cosa può fare Muse Spark (che puoi già utilizzare)

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