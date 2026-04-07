Un intervento eseguito senza anestesia generale è stato recentemente condotto presso un ospedale di Torino, nella struttura di Chirurgia Generale 1. L'operazione si è svolta sotto ipnosi, una tecnica alternativa che permette di evitare l'anestesia totale. La procedura è stata condotta sotto la supervisione di un team specializzato e rappresenta un esempio di utilizzo di questa metodologia in ambito chirurgico.

L’intervento eseguito a Torino, presso la Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette diretta da Mario Morino, è sicuramente eccezionale nel suo genere. Un paziente di 76 anni, che non avrebbe potuto sopportare l’operazione per un tumore del colon destro, è stato operato grazie all’ipnosi che in qualche modo lo ha “portato” nelle campagne pugliesi. L’eccezionalità dell’intervento si basa su fatto che il malato era stato giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro clinico complesso, gravato da una seria insufficienza respiratoria. L’ipnosi clinica non è una novità, visto che ci sono già stati interventi realizzati utilizzando questa tecnica anche sul cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ipnosi senza anestesia generale, come funziona e quando si può utilizzare

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