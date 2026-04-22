Lezioni private quanto costano | mediana a 13 euro l’ora ma sorpresa online si paga di più

Il prezzo dellezioni private in Italia si aggira in media intorno ai 13 euro all’ora, secondo i dati raccolti. Tuttavia, le tariffe variano a seconda della modalità di svolgimento, con le lezioni online che risultano più costose rispetto a quelle in presenza. Le differenze si evidenziano anche in base alle materie e alle aree geografiche, rendendo il mercato piuttosto diversificato.

Il mercato delle lezioni private in Italia si muove su una base relativamente uniforme per le materie scolastiche, ma presenta differenze marcate per tipologia di insegnamento, modalità e territorio. È quanto emerge dall’Osservatorio prezzi 2026 di LeTueLezioni, costruito su oltre 94 mila annunci attivi in 30 città e 30 materie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Schettini: “Giusto che i docenti vendano contenuti online. Perché nessuno si scandalizzava per le lezioni private?”. Il docente risponde alle polemiche

Paga 5.500 euro per l'acquisto di un'auto trovata online ma è una truffa: 40enne cade nella trappolaUn 37enne e un 54enne sono stati denunciati, dopo i pagamenti con due bonifici si sono resi irreperibili e il veicolo non è mai stato consegnato Ha...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Lezioni private 2026: quanto costano le ripetizioni in Puglia? I dati dell’Osservatorio; Lezioni private 2026: quanto costano le ripetizioni in Puglia? I dati dell’Osservatorio; Lezioni private 2026: quanto costano le ripetizioni in Puglia? I dati dell’Osservatorio; Lezioni private 2026: quanto costano le ripetizioni in Puglia? I dati dell’Osservatorio.

Lezioni private 2026: quanto costano le ripetizioni in Puglia? I dati dell’OsservatorioIl suono dell'ultima campanella si avvicina e per migliaia di studenti pugliesi scatta l'ora del ripasso finale. Ma quanto costa rimettersi in ... msn.com

Analizzati oltre 94mila annunci di lezioni private in 30 città e 30 materie. Una ripetizione di Latino costa quanto una di Matematica, con 15 euro all’ora. - facebook.com facebook

Lezioni private, business al nero: “Si spendono 350 euro al mese”. I racconti delle famiglie roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com