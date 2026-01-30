Paga 5.500 euro per l' acquisto di un' auto trovata online ma è una truffa | 40enne cade nella trappola

Un uomo di 40 anni ha perso 5.500 euro in una truffa online. Aveva trovato un’auto usata tramite un concessionario su internet e ha deciso di pagare due bonifici come anticipo. Ma si è rivelata una trappola: la vettura non esisteva e l’uomo ha visto svanire il suo denaro.

Un 37enne e un 54enne sono stati denunciati, dopo i pagamenti con due bonifici si sono resi irreperibili e il veicolo non è mai stato consegnato Ha effettuato due bonifici, per un totale di 5.500 euro, come anticipo per l'acquisto di un'auto usata, trovata attraverso un concessionario in cui si è imbattuta navigando su internet. Una 40enne di San Secondo è stata truffata: dopo i pagamenti, infatti, i venditori hanno fatto perdere le proprie tracce e l'auto non è mai arrivata a casa della donna. L'indagine è scattata a seguito della denuncia di una 40enne del luogo, caduta vittima di un raggiro legato all'acquisto di un'auto usata.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

