Paga 5.500 euro per l' acquisto di un' auto trovata online ma è una truffa | 40enne cade nella trappola

Un uomo di 40 anni ha perso 5.500 euro in una truffa online. Aveva trovato un’auto usata tramite un concessionario su internet e ha deciso di pagare due bonifici come anticipo. Ma si è rivelata una trappola: la vettura non esisteva e l’uomo ha visto svanire il suo denaro.

Un 37enne e un 54enne sono stati denunciati, dopo i pagamenti con due bonifici si sono resi irreperibili e il veicolo non è mai stato consegnato Ha effettuato due bonifici, per un totale di 5.500 euro, come anticipo per l'acquisto di un'auto usata, trovata attraverso un concessionario in cui si è imbattuta navigando su internet. Una 40enne di San Secondo è stata truffata: dopo i pagamenti, infatti, i venditori hanno fatto perdere le proprie tracce e l'auto non è mai arrivata a casa della donna. L'indagine è scattata a seguito della denuncia di una 40enne del luogo, caduta vittima di un raggiro legato all'acquisto di un'auto usata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Auto Truffa

Un uomo di 40 anni di Livorno è stato arrestato dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza pagare una spesa di circa 500 euro, limitandosi a pagare solo una bottiglia d’acqua alle casse self service.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Auto Truffa

Argomenti discussi: Antikythera, l’isola greca meno turistica che paga 500 euro al mese per trasferirsi; Carta docente, Il tribunale di Modena riconosce a un precario il diritto a percepire 2.500 euro relativi a 5 anni di servizio nella scuola pubblica. Pacifico (Anief): Basta con le discriminazioni; 29 gennaio: Inps paga 1.000 + 500 euro. Il tesoretto di inizio anno: a chi spetta?; Bonus ISEE basso 2026: tutte le agevolazioni disponibili.

Sanità: rinnovo contratto infermieri, fino a 5.500 euro netti di arretrati in busta pagaRoma, 25 giu. (Adnkronos Salute) - Il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità - parliamo del triennio 2022-2024 che coinvolge oltre 580mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra ... notizie.tiscali.it

Stipendi statali, bonus fino a 500 euro a giugno: in busta paga taglio del cuneo e arretrati. Quando conviene rinunciareA causa di problemi tecnici, NoiPA finora non era stata in grado di applicare i benefici fiscali previsti dalla Manovra sulle buste paga degli statali che il sistema ha in gestione. L’importo del ... ilmattino.it

Avvisi di pagamento anche da oltre 10mila euro da versare in pochi giorni. Confcommercio si muove - facebook.com facebook

Tassa di 2 Euro sui piccoli pacchi: chi paga, quanto e come x.com