Schettini | Giusto che i docenti vendano contenuti online Perché nessuno si scandalizzava per le lezioni private? Il docente risponde alle polemiche

" La scuola del futuro cambierà". Vincenzo Schettini lo afferma nel corso della sua partecipazione al podcast Passa dal Basement, delineando un’evoluzione del mestiere docente che passa anche dal digitale. E aggiunge: "Molti insegnanti inizieranno dei percorsi online, alcuni andranno in part time, proporranno i loro contenuti magari anche a pagamento". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini ha dichiarato che è giusto permettere ai docenti di vendere online i propri contenuti, provocando una polemica tra gli insegnanti.

Vincenzo Schettini ha affermato che in futuro la scuola sarà anche online e che gli insegnanti venderanno i loro contenuti, scatenando molte polemiche sui social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Schettini: Giusto che i docenti vendano online i contenuti. E’ polemica; Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: I prof faranno contenuti online a pagamento. Scoppia la bufera sul prof influencer - Il video; Social vietati a under 15, Schettini controcorrente: la sua idea; Schettini: Molti docenti faranno contenuti a pagamento, la cultura non sia sempre gratis. La replica: La scuola è un diritto.

Schettini: Giusto che i docenti vendano online i contenuti. E’ polemicaLa scuola del futuro cambierà. Vincenzo Schettini lo afferma nel corso della sua partecipazione al podcast Passa dal Basement, delineando un’evoluzione del mestiere docente che passa anche dal digit ... orizzontescuola.it

Schettini: Molti docenti faranno contenuti a pagamento, la cultura non sia sempre gratis. La replica: La scuola è un dirittoIl docente e content creator Vincenzo Schettini è stato ospite della puntata di giovedì 22 gennaio del podcast The Bsmt di Gianluca Gazzoli. L’intervista in questi giorni è diventata virale, almeno su ... tecnicadellascuola.it

Poche. Chiare. Non negoziabili. 3 Regole che il Prof. Schettini impone ai suoi studenti: non per controllare, ma per creare il giusto rapporto tra insegnante e alunni. - facebook.com facebook