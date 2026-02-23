Coltelli alcol e droga | sabato di controlli straordinari dei carabinieri

I carabinieri hanno effettuato controlli straordinari tra Valtrebbia e bassa Valtidone, motivati dall’aumento di incidenti causati dall’uso di coltelli, alcol e droga. Durante le operazioni, hanno sequestrato sostanze illegali, ritirato numerose patenti e fermato diversi automobilisti. Le verifiche hanno coinvolto anche locali pubblici, dove sono stati trovati comportamenti sospetti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per prevenire nuovi episodi.

Di recente i carabinieri hanno intensificato i controlli tra Valtrebbia e bassa Valtidone con sequestri, patenti ritirate e comunicazioni all’Autorità Giudiziaria e amministrativa.Nel corso della serata del 21 febbraio i carabinieri piacentini hanno intensificato i controlli su persone e veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti illeciti.A Bobbio, in località Dorbida, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato e controllato un automobilista trovandolo in possesso di un coltello con lama tagliente e acuminata ritenuto del genere proibito. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti all’offesa e quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

