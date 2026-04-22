L’ex direttore sportivo della squadra canarina ha ufficialmente concluso il suo incarico. La separazione tra le parti è stata annunciata nei giorni scorsi, confermando la fine del rapporto professionale. Nel frattempo, si avvicina l’incontro tra i due tecnici, Paolo Bianco e Giuseppe Caso, previsto per venerdì, mentre a Pisa si diffonde la notizia dell’addio del dirigente.

Nei giorni in cui si parlerà, inevitabilmente, dell’intreccio monzese che vedrà Paolo Bianco e Giuseppe Caso ritrovarsi di fronte il Modena, ad anticipare l’attesa per l’appuntamento di venerdì ecco la notizia da Pisa. Davide Vaira, ex direttore sportivo canarino, si separa dal club toscano dopo due stagioni e una storica promozione che ha aperto le porte della serie A. Lo ha comunicato la società nerazzurra attraverso un comunicato ufficiale, trascorse quarantotto ore dal ko interno di domenica alla Cetilar Arena contro il Genoa, sconfitta che potrebbe aver messo l’ultima pietra sulle già residue speranze di rimanere in massima categoria. Annata travagliata sia per Vaira che per tutto il Pisa, d’altronde.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ex direttore sportivo canarino. Vaira-Pisa, l’addio . Separazione ufficiale

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