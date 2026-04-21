Il Pisa Sporting Club ha annunciato la separazione ufficiale dal direttore sportivo Davide Vaira, che da oggi non ricoprirà più il suo ruolo all’interno della società. La sua partenza lascia vacante la posizione di direttore sportivo, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La notizia conferma un cambiamento nella gestione del club toscano, che ha comunicato la novità attraverso i canali ufficiali.

PISA – Le strade del Pisa Sporting Club e di Davide Vaira si separano ufficialmente. A partire dalla giornata odierna, il dirigente sportivo cessa il suo incarico all’interno della società toscana, lasciando vacante il ruolo di direttore sportivo. Si chiude così un percorso professionale strettamente legato a una delle pagine più importanti della storia recente del club. Il mandato dell’ormai ex ds, il cui insediamento risaliva all’estate del 2024, è infatti culminato con un traguardo atteso da decenni dall’intera piazza sportiva: il ritorno in Serie A, una promozione che ai colori nerazzurri mancava da ben trentaquattro anni. Al momento del congedo, i vertici della società, dalla proprietà a tutta la dirigenza, hanno voluto rivolgere un ringraziamento formale a Vaira.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Pisa cambia in dirigenza: ufficiale l’addio del direttore sportivo Davide Vaira

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