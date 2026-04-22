Lewis Saccocci trio in concerto al Charity Café

Venerdì 24 aprile, il Charity Café ospiterà un concerto con il trio formato da Lewis Saccocci all’organo Hammond, Valerio Vantaggio alla batteria e Giovanni Di Carlo alla chitarra. L’evento prevede l’esibizione dei tre musicisti, che si alterneranno sul palco per eseguire brani dal vivo. La serata è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Venerdì 24 aprile sul palco del Charity Café andrà in scena il trio composto da Lewis Saccocci all'organo hammond, Valerio Vantaggio alla batteria e Giovanni Di Carlo alla chitarra. Il repertorio si articola fra composizioni dell'organista tratte dal primo disco "Inceptum" e brani inediti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate P.S.S. Organ Trio in concerto al Charity CaféVenerdì 20 febbraio sul palco del Charity Café andrà in scena il trio composto da Davide Pettirossi alla batteria, Lewis Saccocci al piano organo e... Leggi anche: Mary Horan jazz trio: early concert al Charity Café Altri aggiornamenti Si parla di: Charity Café - Concerti dal 21 al 25 aprile. P.S.S. Organ Trio in concerto al Charity CaféVenerdì 20 febbraio sul palco del Charity Café andrà in scena il trio composto da Davide Pettirossi alla batteria, Lewis Saccocci al piano organo e Saccocci eTorquato Sdrucia al sax. La band propone ... romatoday.it Lewis Saccocci Trio in concerto al Charity CaféVenerdì 27 settembre sul palcoscenico del Charity Café andrà in scena il trio capitanato da Lewis Saccocci che per l'occasione sarà all'organo hammond. La band eseguirà un repertorio di composizioni ... romatoday.it