PSS Organ Trio in concerto al Charity Café

Il trio P.S.S. Organ si esibirà al Charity Café venerdì 20 febbraio, portando musica dal vivo. La band è formata da Davide Pettirossi alla batteria, Lewis Saccocci al pianoforte e organo, e Saccocci eTorquato Sdrucia al sax. La serata promette un mix di sonorità jazz e blues, con improvvisazioni coinvolgenti. Il locale si riempirà di appassionati desiderosi di ascoltare questa formazione. L’evento si svolge in una cornice intima e accogliente, perfetta per apprezzare le esibizioni dal vivo.

Venerdì 20 febbraio sul palco del Charity Café andrà in scena il trio composto da Davide Pettirossi alla batteria, Lewis Saccocci al piano organo e Saccocci eTorquato Sdrucia al sax. La band propone brani scelti nell’ambito della migliore tradizione bop (Monk, Henderson, ecc.) e in questa veste con sax baritono, organo e batteria, la duttilità è il loro punto di forza. Un dialogo aperto fra tre generazioni di musicisti romani che non hanno bisogno di presentazioni.Line-upLeweis Saccocci, Piano OrganoTorquato Sdrucia, SaxDavide Pettirossi, BatteriaCharity CaféVia Panisperna 68Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00Happy Hour dalle 19 alle 21Inizio Live h 22 il martedì h 21Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Mary Horan jazz trio: early concert al Charity Café Leggi anche: Fleurs Du Mal in concerto al Charity Café Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Damn Organ Trio (@damnorgantrioofficial) - facebook.com facebook