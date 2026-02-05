Mary Horan jazz trio | early concert al Charity Café

Questa sera al Charity Café si tiene il concerto di Mary Horan, la cantante jazz arrivata da New York. La musicista, che ha portato la sua musica in Stati Uniti, Europa, Corea del Sud e Repubblica Dominicana, si esibirà in un concerto early, attirando appassionati di jazz e curiosi della scena musicale.

La cantante jazz, Mary Horan, è arrivata a Roma da New York. Ha fatto tournée e si è esibita negli Stati Uniti, in Europa, in Corea del Sud e nella Repubblica Dominicana. In questi giorni Mary divide il suo tempo tra Roma e New York. Canta standard jazz nello stile delle sue numerose influenze.

I Fleurs Du Mal si esibiranno in concerto acustico sabato 10 gennaio al Charity Café.

