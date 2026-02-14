Calciomercato Ceccarini sul Milan | Sogno Lewandowski Se ci fosse l’apertura del giocatore …

Niccolò Ceccarini ha rivelato che il Milan sogna di portare Lewandowski, ma ancora non c’è l’accordo con il giocatore. La trattativa potrebbe sbloccarsi se l’attaccante polacco decidesse di aprire alla cessione, anche dopo alcune settimane di silenzio. L’esperto di mercato ha anche commentato le altre possibili mosse dei rossoneri in attacco e in difesa, evidenziando le trattative in corso.

Calciomercato Milan, i rossoneri in inverno non sono riusciti a chiudere il colpo in attacco con Mateta. L'attaccante francese è rimasto al Crystal Palace per un problema al ginocchio che avrebbe potuto condizionare negativamente la sua esperienza in rossonero. Per l'estate è altamente probabili che il Diavolo cerchi una punta molto forte, specialmente se la squadra di Massimiliano Allegri dovesse tornare in Champions League dopo una stagione di assenza. Ecco le ultime novità. LEGGI ANCHE: Allegri dopo Pisa-Milan: "Dobbiamo fare un passettino in avanti". Che parole per Modric>>> "Il Milan vuole aumentare tanto le sue potenzialità e per questo ha in testa già diverse soluzioni.